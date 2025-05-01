Emeklilik Hakkını Kaybedenlere İade

SGK’DAN ÖNEMLİ FIRSAT

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik hakkı kazanamayan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Belirli bir yaşa ulaşan fakat prim gün sayısını tamamlayamayan kişiler, ödemiş oldukları sigorta primlerini toplu bir şekilde geri alma hakkına sahip. “Toplu prim iadesi” olarak bilinen bu uygulama, birçok kişinin boşa giden primlerini nakit olarak geri alabilmesini sağlıyor. Ancak, kimlerin bu haktan yararlanabileceği, hangi şartların gerektiği ve başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor.

EMEKLİLİK HAKKININ KAYBEDİLMESİ

SGK’dan toplu para iadesi alabilmek için, öncelikle emeklilik hakkının kaybedilmiş olması gerekiyor. Yani, sigortalı bir kişi yaşı veya prim günü şartlarını yerine getiremiyorsa ve emekli olma ihtimali bulunmuyorsa, SGK’ya ödediği bazı primleri geri alma hakkına sahip oluyor. Toplu prim iadesinde sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında yatırılan primler iade ediliyor. İade edilen miktar, prime esas kazancın yaklaşık %20’sine denk geliyor. Ancak, işverenin ödediği işveren payı geri alınamıyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Toplu para iadesinden faydalanmak isteyenlerin, bağlı oldukları SGK il veya ilçe müdürlüklerine bizzat başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurunun ardından, gerekli işlemler gerçekleştiriliyor ve hak sahipleri prim iade süreçlerini başlatmış oluyor.