Emeklilik İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

EMEKLİLER VE MEMURLAR İÇİN BEKLENEN ORAN

Emekliler ve memurlar için beklenen oran netleşti. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretteki artış gündem oldu. Asgari ücrete yapılacak bu artış, emeklilik için prim alacakların maliyetlerini de artırıyor. Bu durumda 31 Aralık’a kadar başvuranların avantajlı çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca ödemelerin iki ay sonra gerçekleşeceği ifade ediliyor.

İNCE HESAPLAR YAPILIYOR

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş farklı hesaplar yapmaya başlıyor. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyonu beklerken, çalışanlar asgari ücret zammını merak ediyor. Bunun yanı sıra emeklilik primi eksik olanlar da borçlanma hesapları yapıyor. Askerlikte geçen süreleri borçlanarak erkekler, kadınlar ise sigortalı oldukları dönemde doğan üç çocuk için borçlanabiliyor. Her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 gün satın alabiliyorlar. Gurbetçiler ise yurt dışında çalıştıkları günleri borçlanabiliyor.

BORÇLANMA MALİYETLERİ

Bu borçlanmalar için ödenmesi gereken tutarlar, yürürlükteki brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bir aylık borçlanma için en az mevcut brüt asgari ücretin yüzde 32’si ödeniyor. Yurtdışı borçlanmalarında bu oran yüzde 45’e kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla asgari ücrete yapılacak bir zam, borçlanma maliyetlerini de artıracak. Örneğin, bu yıl 12 aylık borçlanma miktarı 20.002 liralık brüt asgari ücrete göre 76.807 lira olarak hesaplanırken, asgari ücrete yapılacak yüzde 30-40’lık zamla bu rakam 99.849 TL-107.530 TL seviyelerine çıkabiliyor.

BORÇLANMA İÇİN ŞARTLAR

Borçlanma yapmak isteyenlerin 31 Aralık’a kadar başvuru yapmaları, hesaplamaların bu yılın geçerli asgari ücreti üzerinden yapılması için yeterli. Başvurunun ardından ödemeler iki ay sonra gerçekleştiriliyor. Eğer iki ay sonra ödeme yapılmazsa başvuru iptal ediliyor, ancak hak kaybı olmuyor ve yeniden başvuru imkanı bulunuyor.

NE KADAR GÜN BORÇLANILACAK?

Borçlanmalarda ihtiyaç kadar gün satın alınabiliyor. Örneğin, bir annenin iki çocuk borçlanma hakkı var. Bu durumda 1440 gün eder. Eğer annenin 800 güne ihtiyacı varsa, sadece bu kadar gün için borçlanma başvurusu yapabiliyor. Ancak geçmişte ödenmemiş Bağ-Kur günleri için ihya yapmak isteyenler, tüm günleri almak zorunda. Burada kısmi bir ödeme mümkün olmuyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Primi eksik olan EYT’liler, emekli olmak için gün dolduracak olanlar ve askerlik ya da doğum borçlanması yapacak sigortalılar, 31 Aralık’a kadar başvuru yaparlarsa kazançlı çıkabilecek. Ayrıca geçmişte Bağ-Kur günleri bulunanlar ve bunları ihya edecekler de bu yılki asgari ücretten ödeme yapmak için son tarih olan 31 Aralık’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Gurbetçiler de burçlanma için başvuru süresine uyması durumunda avantajlı ödemeden yararlanacak.

ASGARİ ÜCRET ARTILDIĞINDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, gelecek aydan itibaren başlayacak. Enflasyon ise en önemli veri kaynaklarından birini oluşturacak. Merkez Bankası’nın raporunda enflasyon tahmininin yüzde 44 olarak yukarı revize edildiği belirtildi.

EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİ

Emeklilerin ve memurların beklediği 6 aylık enflasyon oranı, Merkez Bankası’nın tahminlerine göre değişmiş durumda. Yüzde 44’lük yıl sonu beklentisine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15.45 olarak hesaplandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 15.45 enflasyon artışı alacak. Memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı resmiyet kazandı.

BORÇLANMA TABLOSU

Tabloda borçlanma miktarları açıkça gösteriliyor. Örneğin mevcut borçlanma miktarı ile yüzde 30 ve yüzde 40 artış halinde uygulanacak rakamlar aşağıdaki gibidir:

– 1 aylık: 6.400 TL, 8.321 TL, 8.960 TL

– 12 aylık: 76.800 TL, 99.852 TL, 107.520 TL

– 1 çocuk (24 ay): 153.600 TL, 199.704 TL, 215.040 TL

– Askerlik (18 ay): 115.200 TL, 149.778 TL, 161.280 TL

– Yurtdışı (1 ay): 9.000 TL, 11.700 TL, 12.600 TL