“Emeklilik İçin Borçlanma Fırsatları Artıyor”

EMEKLİLER VE MEMURLAR BEKLENTİDE

Emekliler ve memurların beklediği oran belirlendi. Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret zammı gündeme geldi. Yapılacak asgari ücret artışı, emeklilik primlerini alacak olanların maliyetini de artırıyor. Bu nedenle 31 Aralık’a kadar başvuranlar kazançlı çıkacak ve ödemeler 2 ay sonra gerçekleştirilecek. İşte hesaplamalar… Yıl sonuna doğru milyonlarca vatandaş hesap yapmaya başlıyor. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyonu beklerken, çalışanlar asgari ücret zammını merak ediyor. Ayrıca emeklilik primi eksik olanlar da borçlanma hesapları yapıyor. Eksik primlerini tamamlamak amacıyla prim günü satın alma hazırlıkları sürüyor.

BORÇLANMA HAKLARI VE KONTROL

Erkekler, askerlikte geçirdikleri süreleri borçlanarak primlerine ekleyebiliyor. Kadınlar ise sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuk için borçlanma yapabiliyor ve her çocuk için 720 gün olmak üzere toplam 2160 günü satın alabiliyor. Gurbetçiler ise yurt dışında çalıştıkları günleri borçlayabiliyor. Borçlanmalar için ödenecek tutarlar, uygulamadaki brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Bir aylık borçlanma için en az mevcut brüt asgari ücretin yüzde 32’si ödeniyor. Yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45’e çıkıyor. Bu durumda asgari ücrete yapılacak bir artış, borçlanma tutarlarını da artırıyor. Sabah’ın haberine göre; 12 aylık borçlanma tutarı, 20.002 liralık brüt asgari ücrete göre 76.807 lira olarak hesaplanıyor. Asgari ücrete yapılacak yüzde 30-40 zam düşünüldüğünde bu rakam 99.849 TL-107.530 TL’ye çıkacak. Gurbetçiler için ise bu fark daha da fazla olacak. Dolayısıyla 31 Aralık’a kadar yapılacak borçlanmalar, asgari ücret artışıyla daha avantajlı hale gelecek.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN

Borçlanma yapmak isteyenlerin 31 Aralık’a kadar başvuru yapmaları durumunda hesaplamalar bu yıl geçerli asgari ücretten yapılacak. Başvuru yeterli bulunuyor. Ödemeler ise iki ay sonra gerçekleştirilecek. Bu nedenle e-devlet ya da SGK müdürlüklerinden başvuru yapmak yeterli olacaktır. Eğer iki ay içinde ödeme imkanı yoksa, başvuru iptal ediliyor ancak hak kaybı yaşanmıyor. İstenildiği zaman tekrar başvuru yapılabiliyor.

PAYLAŞIM ORANI

Borçlanmalarda ne kadar ihtiyaç varsa o kadar gün satın alınabiliyor. Örneğin, bir annenin iki çocuk borçlanma hakkı bulunuyor. Bu durum toplamda 1440 gün eder. Ancak annenin 800 güne ihtiyacı varsa, o kadar gün için başvuru yapabiliyor. Borçlanmalarda istenilen kadar gün satın alınabilirken, ihya durumunda bu işlem farklılık gösteriyor. Bağ-Kur günlerini satın alacakların, geçmişte ödemedikleri günlerin tamamını almaları gerekiyor. Bu noktada kısmi ödeme yapılması mümkün değil.

KİMLERİN YARARLANMASI GEREKİYOR?

Primi eksik olan EYT’liler bu fırsattan yararlanabiliyor. Ayrıca emekli olmak için gününü dolduracak olan ve askerlik ya da doğum borçlanması yapacak sigortalılar, bu yıl içinde başvuru yapmaları halinde kazançlı çıkacak. Geçmiş dönemde Bağ-Kur günleri bulunanlar da, bunları ihya etmek için 31 Aralık’a kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Gurbetçiler de borçlanma için 31 Aralık’a kadar başvuru yaparsa daha uygun ödeme yapabilecekler.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI BEKLENTİSİ

İlerleyen ayda Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başlayacak. Enflasyon, en önemli veri olarak masaya gelecek. Son Merkez Bankası raporuna göre enflasyon tahmini yüzde 44 olarak yukarı revize edildi. Bu veriler de toplantılarda değerlendirilecek. Emeklilerin ve memurların dört gözle beklediği 6 aylık enflasyon oranı ise Merkez Bankası tahmininden sonra değişti. Yüzde 44’lük yıl sonu beklentisine göre 6 aylık oran da yüzde 15.45 olarak hesaplandı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri 15.45 enflasyon artışı alacakken, memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı kesinleşmiş oldu.