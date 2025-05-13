Emeklilik maaşları üç katına mı çıkacak?

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN YENİ TEKLİF

Türkiye’de milyonlarca emeklinin maaşları ile ikramiyelerinin üç katına çıkarılmasıyla ilgili bir öneri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Eğer bu teklif onaylanırsa, emeklilerin maaşlarında asgari ücret sınırı belirlenecek ve ikramiyeleri de asgari ücret seviyesine yükselecek. Başka bir deyişle, emekli maaşları 3 katına mı çıkacak sorusu gündeme geliyor.

TEKLİFİN AMACI

Emekli maaşları ve ikramiyelerinin artırılmasına yönelik yeni bir teklif, TBMM’ye iletildi. Bu teklifin amacı, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmek olarak belirleniyor. Gelirlerin artırılması hedefiyle en düşük emekli aylığı ve emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, aylık net asgari ücret düzeyine çıkartılmak isteniyor. “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla sunulan öneri, Yeni Yol Partisi Hatay milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından hazırlandı ve emeklilerin karşılaştığı enflasyon etkilerine karşı alım güçlerinin artırılmasını amaçlıyor.

GEREKÇELERİ

Teklifin gerekçesinde “Bu Kanun Teklifi ile emekli vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesinin önüne geçilerek aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesinde tutulması amaçlanmaktadır” ifadeleri yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 2002 yılında ortalama işçi emekli aylığı, asgari ücretin %50 üzerinde iken 2024 yılında bu oran %58,8 oranında düşüş göstermiş bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, yaşlılık aylığının amacını, gelir kaybına uğranması nedeniyle sigortalıların geçimlerinin sağlanması olarak belirtiyor. Ancak enflasyon ortamı, aylıkların ve bayram ikramiyelerinin satın alma gücünü her yıl düşürmekte.

Bu durum, emeklilerin bazı kesimlerinin açlık sınırı altında kalmasına yol açıyor. “Anayasada tanımlı sosyal devlet ilkesi gereği devlet, bireylere asgari gelir güvencesi vermelidir” ifadesiyle, devletin sosyal sorumluluğu vurgulanıyor. Kanun teklifi ile en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, bayram ikramiyelerinin asgari ücretten düşük olmaması ve her yıl asgari ücret miktarı ile güncellenmesi amaçlanıyor.