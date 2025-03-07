Emeklilik Prim Günlerine Çözüm Mü Geliyor?

KADAMELİ EMEKLİLİK ÜZERİNE BEKLENTİLER

Türkiye’de prim gün sayısını tamamlayamayan milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilik düzenlemesine umutla bakıyor. Mart 2023’te yapılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Ancak, 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar bu fırsattan yararlanamadı. Şimdi, prim gün koşulunu esnetecek kademeli emeklilik, yeniden gündeme geliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TBMM’de ekonomik düzenlemelerin tartışıldığı günlerde, konunun Ankara’da öncelikli bir mesele haline geldiğini aktardı. Vatandaşların merakla beklediği düzenleme, prim gün eksikliği yüzünden emeklilik hayali kuranlar için yeni bir fırsat sunabilir.

KADAMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Mevcut sistemde, erkekler için emeklilik şartları 25 yıl sigortalılık süresi ve 9.000 prim günü, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 7.200 prim günü olarak belirlenmiştir. Kademeli emeklilik düzenlemesi ile bu şartların esnetilmesi veya kademeli bir geçiş sürecinin getirilmesi bekleniyor. Karakaş, kademeli emeklilik konusunun Türkiye’nin en çok tartışılan meselelerinden biri haline geldiğini ifade ederek, “Kademeli emeklilik, EYT düzenlemesinden sadece iki yıl daha kısa bir süredir gündemde. Bu sürecin de sonunda çözüleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

KADAMELİ EMEKLİLİK İÇİN BEKLENEN TARİH

İsa Karakaş, kademeli emeklilik düzenlemesi için kesin bir tarih vermezken, sürecin birkaç yıl daha sürebileceğini belirtti. “Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir” diyerek, bekleyenlerin sabırlı olması gerektiğinin altını çizdi.