Emeklilik Sorunları Her Geçen Gün Artıyor

EMEKLİLERİN SORUNLARI GÜNDEME GELİYOR

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, bayram ikramiyelerinin “pula döndüğünü” ve bu durumun emekliler için kabul edilemeyeceğini belirtti. Kılıç, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini vurguladı. Sendika binasında yaptığı basın açıklamasında, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin “… kabul edilemez” olduğunu ifade eden Kılıç, emeklilerin insanca bir yaşam sürmesinin her geçen gün zorlaştığını aktardı. Bayram ikramiyesini “harçlık” olarak nitelendiren Kılıç, iktidarın emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerine yönelik verdikleri sözlerin “karşılıksız” çıktığını dile getirdi.

EMEKLİ YOKSULLUĞU TEHLİKELİ BOYUTLAR ALIYOR

Kılıç, açıklamasında, “hak sahipleriyle birlikte ülkenin en önemli ve en büyük toplumsal gruplarından birini oluşturan emeklilerin, yıllarca ülkeyi zenginleştirmesine rağmen şimdi görmezden gelindiğini” ifade etti. Emekli adaletsizliğinin gitgide büyüdüğünü belirten Kılıç, hem emekli olmanın hem de insanca bir yaşam sürmenin zorlaştığını söyledi. Aylıkların asgari ücretin çok altında kaldığını vurgulayan Kılıç, “en düşük emekli aylığı emeklinin kendisi için 14 bin 469 TL’ye tamamlanıyor” dedi. Kılıç, 31 TL yuvarlamayı “çok gördüklerini” ifade ederek, emekli aylıklarının asgari ücretin altında olduğunu aktardı.

BAŞKA ÇARE KALMADIĞI İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Emekli aylıklarının düşük olmasının ciddi bir emekli yoksulluğuna yol açtığını belirten Kılıç, “Milyonlarca emekli düşük aylıkları sebebiyle yeniden işgücü piyasasına giriyor, ya iş arıyor ya da çalışıyor” dedi. Kılıç, emekli aylıklarının, yaşlılıkta insanca bir yaşam sürmekten uzaklaşarak “ek gelire” dönüştüğünü söyledi. AKP hükümetlerinin emeklilerin taleplerine yanıt vermediğini aktaran Kılıç, geçici çözümlerle emeklilik sisteminin düzenlenmediğini ifade etti. Emekli aylıklarının giderek düştüğünü belirten Kılıç, ikramiyelerin harçlık haline geldiğini açıkladı.

Kılıç, 7 yıl önce bir çözüm olarak gündeme gelen emekli bayram ikramiyelerinin “pula döndüğünü” dile getirdi. DİSK-AR tarafından hazırlanan bir rapora atıfta bulunarak, emekli bayram ikramiyelerinin alım gücünün hızla düştüğünü belirtti. 2018 yılında asgari ücretin bin 603 TL olduğu dönemde belirlenen bayram ikramiyesi, asgari ücretin yüzde 62,4’ü kadar değer taşırken, 2025’te 4 bin TL’lik ikramiyenin asgari ücretin yüzde 18’ine kadar gerileyeceği öngörülüyor.

TALEPLER GİDERİLMELİ

Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete göre artırılsaydı en az 13 bin 793 TL olması gerektiğini belirten Kılıç, emeklilerin bayram ikramiyesindeki kaybın 2025 için “yaklaşık 20 bin TL” olacağını ifade etti. Kılıç, emeklilerin sorunlarının bir memleket meselesi olduğunu vurgulayarak, “Emekliler ve işçiler burada toplandı” dedi. Emekli aylıklarının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini savunan Kılıç, en düşük aylığın asgari ücrete çekilmesini ve diğer aylıkların da aynı oranda artırılmasını talep etti. Emeklilik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi için yapılması gerekenlerin altını çizen Kılıç, büyüme oranlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.