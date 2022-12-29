Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye konusunda açıklama geldi. Vatandaşlara yılbaşında ikramiye verilmeyeceği öğrenildi.

Milyonlarca emekli her yıl 2 kez ikramiye almaya hak kazanıyor. Emeklilere yılbaşı öncesi ikramiye yatacağı iddiaları sonrası emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı sorusuna cevap aranıyor. Emekliler 1100 lira yılbaşı ikramiyesi alabilir mi? Emekliye ikramiye iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. 1100 lira değerindeki ikramiye yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce yatırılıyor.

Emeklilere yeni yıl öncesi 1.100 lira ikramiye ödenmeyecek. İkramiyeler yalnızca Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi veriliyor. Yılbaşında herhangi bir ödeme yapılmıyor.

Milyonlarca emekliye yılda iki kez ikramiye veriliyor. İlk olarak 1.000 lira olarak başlayan ikramiye ödemesi 1.100 liraya çıkarılmıştı.

2022 yılında emekli ikramiyesinin yükseltilmesi bekleniyordu. Ancak yıl içerisinde konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ve ikramiyeler 1.100 lira şeklinde kaldı.

2018 yılından itibaren ödenen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden tüm emekliler faydalanıyor. Emekliler dışında dul, yetim aylığı alan kişiler de kesintiyle birlikte ikramiye alıyor.

Emekli maaşına bu yıl yapılacak refah payı artışının yanı sıra emekli ikramiyesinde de iyileştirme olacağı tahmin ediliyor.