Emekliye yüzde 14 zam geliyor

Emeklillerin Ocak ayında alacakları maaşlarında yüzde 14 zam uygulanak.

Yapılan zamlardan bunalan emeklilere güzel haber geldi. Ocak ayında alınacak maaşlarda yüzde 14 zam uygulanacağı öğrenildi.

2018’in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4’lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Ancak tahminler ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, Kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.

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