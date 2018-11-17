Emekliye yüzde 14 zam geliyor

Yapılan zamlardan bunalan emeklilere güzel haber geldi. Ocak ayında alınacak maaşlarda yüzde 14 zam uygulanacağı öğrenildi.

2018’in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4’lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Ancak tahminler ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, Kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.