Emel Sayın’ın acı günü

Usta sanatçı Emel Sayın’ın uzun süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Sayın, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Emel Sayın, üç yıl önce de diğer kız kardeşi Şenel Sayın’ı kanser nedeniyle kaybetmişti.

Beş kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, önceki gün ‘Söylemezsem Olmaz’ programında, daha önce hiç magazin gündemine gelmeyen bir itirafta bulunmuştu. Aşk hayatından bahseden 64 yaşındaki sanatçı, Yeşilçam yıldızı ve şarkıcı Emel Sayın (76) ile birliktelik yaşadığını ilk kez açıklamıştı.

Beyaz TV’de yayınlanan programa telefonla bağlanan Erbil, “Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum. Emel Sayın’la üç ay kadar beraberdim” demişti.

Ünlü şovmen, “Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. ‘Aşkım Aşkım’ dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi” ifadelerini kullanmıştı.

“BEN MEHMET ALİ’YE SORARIM”

Mehmet Ali Erbil’in magazin gündemine bomba gibi düşen bu sözleri karşısında çok şaşıran Emel Sayın, Magazinsortie’den Olcay Ünal Sert’e konuştu. Yeşilçam yıldızı, “Ben Mehmet Ali’ye sorarım. Ne oldu Mehmet Ali’ye, son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor” sözleriyle, ünlü oyuncuya tepkisini dile getirdi.. Emel Sayın, “Önce onunla (Mehmet Ali Erbil) konuşayım ben. Çok şaşırdım, Allah Allah. Bu konuyu tekrardan konuşalım” açıklamasını yaptı.