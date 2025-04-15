Emerald Azzurra, Fethiye’ye 100 Turist Getirdi

EMERALD AZZURRA GEMİSİ FETHİYE’YE GELİYOR

Bahama bayraklı Emerald Azzurra isimli lüks yolcu gemisi, Fethiye’ye yaklaşık 100 turisti getiriyor. Botlarla kıyıya taşınan turistler, Fethiye’nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyor. 15 Nisan Turizm Haftası’nın başlamasıyla Fethiye’ye sezonun ilk lüks turist gemisi geliyor. Gemide yaklaşık 100 zengin yolcunun bulunduğu bildiriliyor.

GEMİDEKİ TURİSTLERİN GİŞE İLGİSİ

Sabah saatlerinde Fethiye Körfezi’nde demirleyen 110 metre uzunluğundaki gemide, ağırlıklı olarak ABD, Almanya, İtalya ve İsveç’ten gelen zengin turistlerin olduğu öğreniliyor. Turistler, Çalış Bot Kooperatifi’ne ait teknelerle iskeleye taşınıp, ardından tarihi ve turistik alanlara gitmekte. Fethiye’nin Kayaköy, Ölüdeniz ve Seydikemer İlçesi’nde yer alan Tlos ve Letoon antik kentlerini ziyaret ettikleri belirtiliyor.

TÜRKİYE’DE ALIŞVERİŞ KEYFİ

Gemide yer alan 75 mürettebatla birlikte bazı turistler, şehir merkezinde paspatur çarşısını ve kordon boyunu gezip alışveriş yapıyor. Lüks yolcu gemisinin akşam saatlerinde Fethiye Körfezi’nden Rodos Limanı’na hareket edeceği ifade ediliyor.