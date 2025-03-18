Emet Diyanet’ten İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA YARDIMI

Emet Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, bölgedeki ihtiyaç sahibi 30 aileye gıda kolisi yardımında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl kutlanan “İyilik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, Emet Diyanet Gençlik Koordinatörü Süleyman Aydın ve Manevi Danışman Sıdıka Aydın, Diyanet Genç Gönüllüleri ile birlikte bu yardım organizasyonunu gerçekleştirdi.

DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK

Koordinatörlük yetkilileri, “Dünyayı iyilik kurtaracak” mesajıyla ilerlettikleri faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti. Emet Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, gelecek dönemlerde de benzer yardım çalışmaları yapmayı planlıyor.