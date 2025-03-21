Emet İlçe Müftülüğü’nden İftar Etkinliği

EMET İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ RAMAZAN İFTARI DÜZENLEDİ

Emet İlçe Müftülüğü, Ramazan ayı dolayısıyla din görevlilerine yönelik bir iftar programı gerçekleştirdi. İftar etkinliğine İl Müftüsü İrfan Açık, Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Kaymakam Furkan Seyman, kurum amirleri ve ilçe genelindeki din görevlileri katıldı.

Birlik ve Beraberliğin Önemi Vurgulandı

İl Müftüsü İrfan Açık, programda yaptığı konuşmada, “Birlik ve beraberliğin önemi” ne dikkat çekerek, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaptı. Din görevlilerinin topluma rehberlik etme görevinin önemini dile getirdi. İftar öncesinde, İl Müftüsü İrfan Açık, ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek yetkililerden bilgi alırken, Kur’an kursundaki öğrencileri de ziyaret etti.

Daha Sonra Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

Günün sonunda, İl Müftüsü Açık, GSB Müdürlüğü Gençlik Merkezinde din görevlileriyle bir araya gelerek hasbihal etti. Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar da programın sonunda katılımcılara teşekkür ederek, organizasyonun başarılı geçmesi için emek verenlere minnet duygularını iletti.