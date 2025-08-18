Emet’te Bisiklet, Otomobille Çarpıştı

KAZA SONUCU AĞIR YARALANAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya’nın Emet ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, T.G. idaresindeki 43 PA 321 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Celalettin İhvan’ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle eski Emet-Tavşanlı yolu üzerindeki Hurşitler çiftliği yol ayrımında çarpıştı.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda ağır şekilde yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Celalettin İhvan, sağlık ekipleri tarafından önce Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne, ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen İhvan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken, otomobil sürücüsü T.G. gözaltına alındı.