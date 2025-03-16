Emet’te Geleneksel Heyman Şenliği Yapıldı

GELENEKSEL HEYMAN ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Kütahya’nın Emet ilçesinde, asırlardır süregelen geleneksel “Heyman Şenliği” düzenlendi. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kısa, “Heyman” geleneğinin Hayma Ana’dan gelen bir gelenek olduğunu ve sekiz asırdan beri sürdüğünü belirtti. “Hükümet Meydanındaki “Heyman Şenliği”nde yönetim kurulu üyelerimiz, Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve AK Parti İl Genel Meclis üyemiz Hüseyin Doğan’ın katılımlarıyla güzel bir geleneği devam ettirip “Heyman” standında çocuklara Heyman hediyeleri dağıttık” diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE GELENEKLERİ AKTARMAK

Kısa, sözlerine “Bizler de örf ve adetlerimizi korumak, onları unutturmamak ve gelecek nesillere bunu aktarmak için elimizden gelen gayreti göstermenin çabası içerisindeyiz” ifadeleriyle devam etti. Şenlik etkinlikleri çerçevesinde çocuklar iftardan sonra ellerine aldıkları poşetlerle ev ev, dükkan dükkan dolaşarak Heyman hediyelerini toplayıp bu gelenekten keyif aldı.

İKİLİK VE BİRLİKTE YAŞATMAK

AK Parti Emet İlçe Başkanlığı olarak, çocuklar ve büyüklerin “Heyman” gününde bu mutluluğu paylaşmalarına olanak tanıdıklarını belirten Kısa, “Bizlere düşen birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde geleneklerimizi yaşatmak olacaktır. “Heyman”ı yaşatmak ve örf adetlerimizi unutturmamak için çocuklarımız için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” açıklamasını yaptı.