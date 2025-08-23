Emet’te Otomobil Tarlaya Devrildi

KAZA VAKASI VREFİ

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. L.E. (49) yönetimindeki 14 BS 582 plakalı otomobil, Emet-Hisarcık kara yolu üzerindeki Doğanlar köyü yol ayrımında tarlaya ters bir şekilde devrildi.

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu durum üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, olay yerine hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralanan sürücü L.E.’nin yanı sıra otomobilde bulunan H.E. (41), E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10) ve 77 yaşındaki Halime Türkaslan, sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında yer alan Halime Türkaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor.