Emevi Camii’nin Halıları Yenilendi

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Suriye, Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te çöküşünün ardından yeniden yapılandırma çalışmalarına girdi. Bu kapsamda, ülkenin önemli yapılarından biri olan Emevi Camisi’nde yenileme ve bakım projeleri başlatıldı. Emevi Camii’nin eskiyen taban halılarının değiştirilmesi konusundaki kamuoyu talebi üzerine, Türkiye’nin Gaziantep kentinde makine halısı üretim çalışmaları başladı. Kentin yöneticileri, halı sektörü temsilcileri, akademisyenler ve müftülük yetkililerinden oluşan bir ekip, önce Suriye’ye giderek Emevi Camii’nde incelemelerde bulundu ve Suriyeli yerel yöneticilerle kanaat önderlerinin görüşlerini aldı.

HALI ÜRETİMİ SÜRECİ

Suriye’de, halıların ölçüm, renk ve doku konularında mutabakat sağlandıktan sonra, Emevi Camii’nin zemini için bordo ve sarı desenli halı üretimine geçildi. Bir aylık yoğun çalışmaların ardından üretilen halılar, tırlara yüklenerek Şam’a gönderilmeye başlandı. Organize sanayi bölgesindeki bir halı fabrikasında tamamlanan son halı serileri, bugün tırlara yüklenip Şam’a gönderildi.

İLK NAMAZ İÇİN HAZIRLIK

Son bir aylık süre zarfında, 24 saat esasına göre çalışmalar yapılarak tamamlanan 5 bin 500 metrekarelik halı, Emevi Camii’nde cuma günü gerçekleştirilecek ilk teravih namazına yetiştirildi. Bu süreç, caminin yenilenmesi açısından önemli bir adım oldu.