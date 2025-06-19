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Emiliano Martinez, Mançester United’a Geçmek İstiyor

EMILIANO MARTINEZ’DEN MANCHESTER UNITED’A TRANSFER TALEBİ

Adı son zamanlarda Süper Lig devi Galatasaray ile anılan yıldız kaleci Emiliano Martinez hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz medyasındaki haberlere göre, Aston Villa’nın tecrübeli kalecisi Emiliano Martinez, Manchester United’a transfer olma arzusunu kulüp yönetimine iletti. Arjantinli kalecinin bu talebi Aston Villa tarafından olumlu karşılandı.

ASTON VILLA’NIN YETKİLİLERİNDEN OLUMSUZ YANIT YOK

Aston Villa, Emiliano Martinez için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Manchester United’ın ise Andre Onana ile yola devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Emiliano Martinez’in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor ve kulübü Aston Villa ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY İÇİN POTANSİYEL BİR SEÇENEK

Tecrübeli kaleci, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da Fernando Muslera’nın ayrılması durumunda kaleyi devralacak olası adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

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