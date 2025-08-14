Haberler

Emily King Müslüman oldu

AMERİKA VATANDAŞI İHTİDA TÖRENİ İLE MÜSLÜMAN OLDU

Amerika Uyruklu Emily King, Erzincan’da düzenlenen törenle Müslümanlık kabul etti. Tören, Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Hafız Mehmet Aydın Camii’nde gerçekleştirildi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İslam’ın iman esasları ve temel prensipleri hakkında bir konuşma yaptı.

GALİBA EMİLY KING TARAFINDAN KELİME-İ ŞEHADET GETİRİLDİ

Konuşmanın hemen ardından, Emily King kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İhtida töreninde, Emily King’in eşi de ona eşlik etti ve destek oldu. Tören, her iki taraf için unutulmaz anlarla dolu geçti.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Yürütülen Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma, Ayancık ve Gerze'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Haberler

İmamoğlu Hastaneye Sevk Edildi, MR Çekildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı nedeniyle hastaneye sevk edilerek MR çekilmek üzere gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.