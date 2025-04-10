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Emin Akseki Yeni Büyükelçi Oldu

YENİ BÜYÜKELÇİ EMİN AKSEKİ’Yİ TANIMAK

Yeni Bosna Hersek Büyükelçiliğine Emin Akseki atandı. 10 Nisan 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile görevi devraldı. Bu gelişme sonrasında, Emin Akseki’nin kim olduğu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi arayışları başladı.

BİYOGRAFİSİNDEKİ DETAYLAR

Emin Akseki hakkında bilgiler güncelleniyor. Yeni büyükelçinin kariyeri ve geçmişiyle ilgili daha fazla ayrıntı edinmek isteyenler için gerekli kaynaklar hazır. Akseki’nin başarılı bir diplomasi geçmişine sahip olduğu biliniyor.

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