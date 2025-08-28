Emin Alıcı, İzmir’de hayatını kaybetti

ÖLÜMÜ VE TÖRENLERİ

İzmir’de 2006 yılında CHP’nin gerçekleştirdiği bir toplantıda “Keşke Anadolu Müslüman olmasaydı” ifadesiyle geniş bir tepki toplayan eski Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı, 78 yaşında hayatını kaybetti. 2000-2008 yılları arasında DEÜ’de rektörlük yapan Alıcı, Hristiyan kökenli biri olarak, uygulamaları ve açıklamalarıyla İslam’a yönelik tutumunu sergiledi. Alıcı, İzmir ve İstanbul’daki iki ayrı törenin ardından İstanbul Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DEKANLIK ÖNÜNDE DÜZENLENEN TÖREN

Prof. Dr. Emin Alıcı için İzmir’de DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde ve İzmir Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde farklı törenler düzenlendi. Bu törenlere, eşi Nurdan Alıcı, kızı Esen Alıcı ve oğlu Prof. Dr. Evren Alıcı’nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eski Başkan Aziz Kocaoğlu ile eşi Türkegül Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve birçok kişi katıldı.

BAŞKAN TUGAY’INDUYGLARI

Törende bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Emin Hocamızın adını bu şehirde yaşatmak benim görevlerimden biri. Bunu yerine getireceğim. Çok değerli, büyük bir insan. İnsanların hayattayken değerini bilmek, yanlarında olmak önemli.” şeklinde duygularını paylaştı.

AZİZ KOCAOĞLU’NUN ANILARI

Aziz Kocaoğlu, Emin Alıcı ile tanıştığını belirterek, “Tam bağımsız Türkiye mücadelesini hep birlikte veriyorduk. Onlar liderimizdi, ben onların çırağıydım” dedi. Alıcı’nın insan sevgisi ve hekimlik ahlakına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

KİRLİ SİCİLİ

Prof. Dr. Emin Alıcı, 2000 yılında rektörlük seçimlerinde isminin liste dışı kalmasına rağmen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından atandı ve uzun yıllar boyunca yasaklar ve skandallarla anıldı. Özellikle 2006 yılında CHP’lilerin düzenlediği bir toplantıda kullandığı “Keşke Anadolu Müslüman olmasaydı” ifadesi kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılaştı. Açıklamaları sonrası hakkında kışkırtıcılık suçunu düzenleyen TCK’nın 216. maddesi kapsamında soruşturma açıldı. Ayrıca, 2003 yılında AK Parti hükümetinin YÖK yasa tasarısını engellemek amacıyla “Gerekirse yeni Kubilaylar oluruz” şeklindeki açıklamasıyla da gerilime yol açtı. Alıcı, üniversitelere siyasal bir elbisenin giydirilmeye çalışıldığını savunarak başörtüsünü yasakladı ve kampüs girişinde yaşlı velilere başlarını açmaları için baskı yaptı.