Emin Çepel, Üzüm Yetiştiriciliği Konusunda Örnek

ÜRÜM PİYASASINDAKİ BAŞARISI

Sarıgöllü üzüm üreticisi Emin Çepel, yetiştirdiği üzümlerle çevreye örnek olmaya devam ediyor. Sarıgöl ilçesinde, bağlarını dolu ve diğer doğa olaylarına karşı koruyucu tüllerle kaplayan Çepel, 10 dekarlık üzüm bağında her salkımı ortalama bir kilogram olacak şekilde hazırladı. Elde ettiği üzümler, her yıl Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihracat yapan firmalar aracılığıyla sofralara ulaşıyor. Üzümler, alıcı firma tarafından kilogramı 65 liradan satın alınmış durumda.

KORUMA YÖNTEMLERİ VE ÜRETİM TEKNİKLERİ

Emin Çepel, bağlarını iki tür koruma yöntemiyle yetiştirdiğini vurguluyor. “Her yıl doğa olaylarına karşı bağımı iki örtü ile koruyorum ve bağın işçiliğini kendim yapıyorum” ifadelerini kullanarak, yılların deneyimiyle standart ölçülerde salkımlar yetiştirmeyi öğrendiğini belirtiyor. Çepel, üzüm salkımlarının doğrudan kasalara girdiğini, böylelikle ıskarta çıkmadığını ifade ediyor. Bu yıl piyasa koşullarına göre oldukça iyi bir fiyata satış yaptığını dile getirerek, “Kilosu 65 liradan belirlendi, kesim alıcıya bırakıldı. Alıcı ne zaman keserse, o zaman hasat yapılacak” diyor.

