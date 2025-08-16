Emin Güler, 26 Yıldır Acısını Taşıyor

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depreminde, kardeşi, yengesi, yeğenleri ve amcalarının da bulunduğu 12 yakınını kaybeden Emin Güler, acısının hâlâ taze olduğunu ifade ederek, “Ağustos ayı olmasın ya da takvim atlasın istiyorum” diye söyledi. Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olan Marmara Depremi üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen, depremzedelerin içinde taşıdığı acı dinmiyor. Bu acıyı yaşayan kişilerden biri olan Emin Güler, deprem sırasında 32 yaşındaydı ve ailesinden birçok kişi hayatını kaybetti.

deprem gerçeğiyle tanışma

Depremin etkileriyle 17 Ağustos’ta tanıştığını belirten Güler, 45 saniyenin hiç bitmeyecek gibi geldiğini açıkladı. Sarsıntının ardından sokağa çıktığında gördüğü manzarayı unutmaktan bahseden Güler, “Sokağa çıktığımızda her yer yıkılmıştı, toz bulut içindeydi. Cehennemi düşünsek herhalde böyle bir şey düşünürdük. Diğer kardeşlerime bakmak için yaya olarak Çiftlik Mahallesi’ne gittim. Her gittiğim ev yıkıktı. Küçük kardeşimin evi çok kötü bir şekilde yıkılmıştı” dedi.

enkaz başında bekleyiş

Yakınlarını günlerce enkaz altında beklediğini ifade eden Güler, o anları duygusal bir şekilde anlattı: “Mobilyacıyım. İşim gereği bazı eşya malzemelerim vardı. Her gün o malzemelerle küçük kardeşimin yıkılan binasına gidiyorduk. ‘Bugün mü çıkar? Sağ mı çıkar?’ diye düşünüyorduk. Hatta yeğenim 5 yaşındaydı, ‘En azından çocuk çıkar’ diye umuyordum. O da çıkmadı” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

17 ağustos gecesi panik

Emin Güler, 17 Ağustos gecesi hissettiklerini paylaşarak, “Deprem tecrübesi yoktu ama sallandığımda ben ilk başlarda uyandım ve ‘Deprem oluyor’ dedim. Çok kötü sallanıyordu. Elektrikler gitti. Panik ve korku içindeydik. ‘Yıkılacak mıyız, dışarı mı çıkalım, içerisi daha mı güvenli?’ kararı veremiyorduk. Daha sonra Harbiş sitesinin yıkım sesini duyduğumuzda durumu anladık. Panik hali içindeydik, mantıklı düşünemiyorduk” dedi.

cenaze süreci ve hatıralar

Kardeşi Feridun ve ailesinin cenazelerinin enkazdan 7 gün sonra çıkarılabildiğini anlatan Güler, yaşadığı anıyı da şöyle paylaştı: “Çocukken oturdukları bina yumuşak zemin üzerindeydi. Kardeşimin elini tuttuğumda derisi eldiven gibi çıkmıştı. Büyüklerimiz başımızdaydı, ceset torbalarına koyduk. ‘Bu cenaze yıkanmaz’ dediler, üstüne sadece su tuttular” diye belirtti.

çadırda geçen zaman

Deprem sonrası uzun süre çadırkentte yaşadığını ve acısını unutmak için kendisini işe adadığını anlatan Güler, bu süreçte yaşadığı zorlukları da dile getirdi. “Çadırda bunalmıştım. ‘Başın sağ olsun’ demesi bile bazen ağır geliyordu. Çalışıp kafamı dağıtmak istiyordum” şeklinde durumu özetledi.

17 ağustos’u unutmak mümkün değil

Emin Güler, 17 Ağustos’u asla unutamayacağını belirterek, “Üzülüyoruz. Şimdi bile pek konuşamıyorum. Bu konuları ağlamadan anlatamıyorsun” dedi. Ayrıca, aynı acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulunarak, depremin etkilerini düşündüğünde içsel bir sorgulama yaşadığını, “Biz mi kurtulduk, ölenler mi kurtuldu acaba?” diye düşündüğünü vurguladı.