Emin Öner ve Gürcan Okumuş Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları ve askerî casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınmış olan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bu şahısların gözaltı süreci tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi’nde gerekli işlemleri yapıldı.

SAVCILIKTAKİ İFADELERİ ALINDI

Emin Öner ve Gürcan Okumuş, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son zamanlarda ”askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalar çerçevesinde yürütülen çalışmalarda ASSAN Group altında faaliyet gösteren Emin Öner ve Gürcan Okumuş’un, FETÖ ile bağlantılı olduğu ve askerî casusluk eylemlerinde yer aldığı bilgisini belgeledi.

ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öner ve Okumuş, 27 Ağustos’ta ”silahlı terör örgütüne üye olma” ve ”askeri casusluk” suçlarıyla gözaltına alındı. Ardından, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.