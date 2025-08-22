Emin Özer, 2025 Dünya Oyunları’nda Gümüş Madalya Kazandı

Emin Özer’in Başarısı

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan ve 14 yaşında bireysel fitness ile spora başlayan Emin Özer, lise mezunu olarak bu süreçte Kick Boks branşında yaklaşık dört yıldır düzenli antrenman yapıyor. 07-17 Ağustos tarihleri arasında Çin’de gerçekleşen 2025 Dünya Oyunları’na katılan Özer, gümüş madalya ile döndü. Final maçında sağ ayağındaki üçüncü parmağını kırmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek Polonyalı ve Özbek rakiplerini yenmeyi başardı.

Spor Hayatı ve Hedefler

Sporla iç içe büyüdüğünü belirten Özer, “Fitnesin ardından Kick Boks’a yöneldim. İlk başlarda dövüşçü olarak milli sporcu olabileceğimi düşünmedim. Biraz spontane gelişti,” dedi. Türkiye ikinciliği ile başlayan başarılarının ardından, daha birçok birincilik kazandığını söyleyen Özer, “Uzun süredir hiç yenilmedim. Milli sporcu olmak ve Türk bayrağını göndere çekmek gurur veriyor” diye konuştu. Dünya Oyunları’na hazırlık sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden Özer, şunları ekledi: “Her şeyden fedakarlık yapıyorum. Çünkü çok büyük bir organizasyon.”

Mücadele ve Destek İhtiyacı

Final maçında ayak parmağının kırılmasına rağmen devam ettiğini aktaran Özer, “Güç aldığım sağ ayak olduğu için üzerine basamıyordum. Mücadele ettik, sonuna kadar savaştık ama kırık ayakla buraya kadar oldu. Kaybettim maçı ve ikinci oldum,” dedi. Türk devletinin sporculara daha fazla destek vermesini isteyen Özer, “Bundan sonra daha büyük oynayıp daha çok şampiyon olmak istiyorum. 3 ay sonra dünya şampiyonası var, inşallah orada şampiyon olacağım,” şeklinde konuştu.

Eğitmenin Değerlendirmesi

Dünya Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli, “Emir orada gözde bir sporcu oldu. 30’uncu saniyede ayağının kırılmasına rağmen vatan, millet, bayrak sevdasıyla mücadele verdi,” ifadesini kullandı. Günerli, sporcuların bireysel kararlar verdiği için desteklenme ihtiyacının daha fazla olduğunu belirtti. “Bir dövüş sporcularının yüzde 99’u sadece gece klübünde bodyguard olabiliyor. Bu tarz sporculara da ivedi biçimde destek olsun ki biz bu çocukları burada tutabilelim,” dedi.

Bu başarılar, Türkiye’de dövüş sporlarına olan ilginin artmasını ve genç sporcular için daha fazla destek sağlanmasını mümkün kılabiliyor.