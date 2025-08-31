Emin Selahattin Umdu, Altyapı Eksikliği Vurguladı

Türkiye’NİN ELEKTRİK TALEBİNE YANIT VERİLEBİLİR

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Emin Selahattin Umdu, Türkiye’nin artan elektrik talebini karşılayacak üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Ancak asıl engelin altyapı eksikliği ve enerji kalitesi olduğunu belirtti. Dr. Umdu, Türkiye’nin elektrikteki altyapı ile enerji kalitesi hakkındaki görüşlerini paylaştı. “Talep artıyor, altyapı yetersiz kalıyor” ifadesini kullanan Dr. Umdu, Avrupa Birliği’nin bu alandaki ciddi yatırımlarına dikkat çekerek, Türkiye’nin de şebeke sistemini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

ALTYAPI GÜÇLENDİRİLMELİ

Dr. Umdu, Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin artan talebi kısa vadede karşılayabileceğini, ancak “Asıl sorun üretim değil, dağıtım altyapısı ve enerji kalitesi” dedi. Mevcut şebeke sisteminin yoğun talebi kaldıramadığını belirtirken, trafo kapasitelerinin artırılması, akıllı şebeke teknolojilerine geçiş ve enerji depolama tesislerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. “Elektrikli araçların yaygınlaşması, bireysel şarj istasyonlarının artışı ve sanayi alanındaki yüksek tüketim talepleri, şebekeye olan yükü artırıyor” diyen Dr. Umdu, klasik altyapının artık yetersiz kaldığını belirtti.

İVME KAZANTACAK ALTYAPI

Dr. Umdu, enerji üretiminden ziyade enerjinin güvenli ve kaliteli şekilde ulaştırılmasının öncelikli iş olduğunu vurguladı. “Kullanıcı ürünleri çok hızlı gelişiyor, ancak altyapı yenilemeleri bu hızın gerisinde kalıyor” şeklinde sözlerini sürdürdü. Gelişmiş ülkelerin bu sorunun ortak bir problem olduğunu belirtti. Sürdürülebilir bir enerji politikası için sadece üretimin değil, aynı zamanda güçlü, esnek ve akıllı altyapılara yatırım yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

AVRUPA’DA YATIRIMLAR ARTACAK

Dr. Umdu, gelişmiş ülkelerin enerji politikalarının temelinde yer alan Enerji Üçlemesi kavramına vurgu yaparak, “Gelişmiş ülkeler; enerji güvenliği, enerjiye eşit erişim ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine göre hareket ediyor” dedi. Avrupa Birliği’nin 2040 yılına kadar planladığı yatırımlara değinen Dr. Umdu, elektrik dağıtımına 730 milyar Euro ve elektrik iletim şebekelerine 477 milyar Euro yatırım planladığını bildirdi. “Bu miktarın 130 milyar Euro’su, sınır ötesi projelerle AB genelinde elektrik piyasası entegrasyonunu geliştirmeye ayrıldı” diyerek, açık deniz rüzgar çiftliklerini karaya bağlayacak altyapılar için 51 milyar Euro yatırım gerektiğini belirtti. Ayrıca, “AB gündeminde akıllı şebekeler ve sayaç sistemleri önemli bir yer tutuyor” dedi. Bugün Avrupa Birliği’nde elektriğin yüzde 47’sinden fazlasının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını ifade etti ve Türkiye’nin de öncelikli alanlarda altyapı yatırımlarını artırması gerektiğini vurguladı.