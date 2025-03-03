Emine Alangoya Kimdir? İşte Detaylar

EMINE ALANGOYA’NIN HAYAT HİKAYESİ

Geçtiğimiz yıl Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç ile Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde hayatını birleştiren Emine Alangoya, İnan Kıraç’ın vefat haberinin ardından dikkatleri üzerine çekti. 87 yaşında hayatını kaybeden İnan Kıraç’ın arkasından, eşi Emine Alangoya’nın kimliği, kariyeri ve yaşam hikayesi gündeme geldi. Özellikle “Peki, Emine Alangoya kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları sıklıkla sorulmaya başlandı.

KARİYERİ VE KOÇ HOLDİNG’DEKİ ROLÜ

Türk iş dünyasında özellikle Koç Holding bünyesindeki uzun süren kariyeriyle bilinen Emine Alangoya, 1949 yılında dünyaya geldi. İş hayatına 1970 yılında Koç Holding’de Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak adım atan Alangoya, finans grubunda yaklaşık 53 yıl görev yaptı. Bu dönem zarfında 43 yıl boyunca Muhasebe Müdürü ve Direktörü pozisyonlarında çalışarak, özellikle Koç Holding’in halka arzı gibi kritik süreçlerde büyük rol üstlenmiştir. Böylelikle finans dünyasında itibar sahibi bir konuma geldi.

ÖZEL YAŞAMI VE AİLESİ

Emine Alangoya’nın ilk evliliği, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Profesörü olan Prof. Dr. Yavuz Alangoya ile gerçekleşmiştir. Bu evlilikten iki kızı olmuştur; kızlarından biri İnan Kıraç Vakfı’nda, diğeri ise Kıraça Holding’de çalışmaktadır. Prof. Dr. Yavuz Alangoya, aynı zamanda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de görev yapmış ve 2016 yılında hayatını kaybetmiştir. 2024 yılı itibarıyla Emine Alangoya, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç ile hayatını birleştirmiştir. İnan Kıraç’ın 2025 yılındaki vefatı sonrasında Emine Alangoya, hem kişisel hayatı hem de iş dünyasındaki tecrübesiyle yeniden gündeme gelmiştir.