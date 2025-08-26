Emine Ataman Koç Kültürel Mirası Yaşatıyor

KÜLTÜR MİRASI VE HALI MOTİFLERİ

Manisa’nın Gördes ilçesinde yaşayan Emine Ataman Koç, gençliği boyunca dokuduğu halıların motiflerini günümüzde evinin duvarlarına yansıtarak kültürel mirasına sahip çıkıyor. Gördes’in Kıranköy Mahallesi’nde doğup büyüyen Koç, gençlik yıllarını halı dokuyarak geçiriyor. 2017 yılından itibaren ise Atatürk Mahallesi’ndeki evinin duvarlarına halı motiflerini resmetmeye başladı. Şu ana kadar 11 halı motifi çizen Koç, akrilik boya kullanarak gerçekleştirdiği çalışmalarıyla ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.

Beş kitabın yazarı ve Türkiye’nin Japon dilinde ilk lisanslı profesyonel turist rehberi unvanına sahip olan Emine Ataman Koç, yaptığı çalışmanın amacını “Gördes halıları dünyaca ünlü bir değere sahiptir. Ben de tarihimizi ve kültürümüzü unutturmamak için yıllarca dokuduğum halıları evimin duvarlarına çizerek yaşatmak istedim. Bugün saydım, 11 halı çizmişim. Görenlerin çok ilgisini çekiyor. Geçenlerde yoldan geçen bir çocuğun annesine ‘Anne, duvara halı asmışlar’ dediğini duydum. Yağlı boya sananlar oluyor ama akrilik boya kullanıyorum” sözleriyle anlatıyor.

EMİNE ATAMAN KOÇ’UN HAYATI

1952 yılında Gördes’in Kıranköy Mahallesi’nde dünyaya gelen Emine Ataman Koç, eğitimini İstanbul’da tamamladı. Barbaros Pratik Kız Sanat Okulu, Anadoluhisarı Ortaokulu ve Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Japoncaya olan ilgisi sayesinde Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği’nde eğitim aldı. Koç, 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak Türkiye’nin Japon dilinde ilk lisanslı profesyonel turist rehberi oldu. Otuz yıl boyunca Türkçe-Japonca tercümanlık ve rehberlik yaptıktan sonra, 2016 yılında Gördes’e döndü ve Gördes Kültür ve Doğa Derneği’nin kuruluşunda yer aldı. Halen derneğin başkanlığını sürdürüyor. Ayrıca, Gördes Gazetesi’nde köşe yazıları yazmaya devam ediyor. Yayınlanmış beş kitabı arasında ‘Altı Bin Düğüm Bir Yevmiye-Gördes’, ‘Gördes’ten Tokyo’ya’, ‘Japonlarla Tarihin İzinde Güneşin Peşinde’, ‘Gördes Yemekleri’ ve ‘Kıyafetlerin Diliyle Gördes Gelinleri’ yer alıyor.