Haberler

Emine Erdoğan, 30 Ağustos’u kutladı

EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konser programı hakkında bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Milletin Evi’nde, 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü ’30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri’ ile büyük bir coşku ve gururla kutladık.” ifadelerine yer verdi.

ZAFERİN RUHU YİĞİTLİK SIMGESİDİR

Emine Erdoğan, paylaşımında “Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak, birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici olacaktır.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi. Bu ifadeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemini bir kez daha vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Fener Alayı Coşkuyla Kutlandı

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi fener alayı düzenledi, Atatürk Heykeli'nden başlayan etkinlik Kültürpark'ta Göksel'in konseriyle tamamlandı.
Haberler

Nevşehir’de Kaza, 5 Yaralı Var

Nevşehir'de bir otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda her iki araç sulama kanalına düştü. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçarak polise teslim oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.