Emine Erdoğan, Ak Parti’yi kutladı

EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik hakkında bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizi kalkındırma, güçlendirme, yüceltme misyonuyla durmaksızın çalışan AK Parti, aynı kararlılıkla adım adım ilerliyor. 24’üncü kuruluş yıl dönümü heyecanını, dava ve yol arkadaşlarımızla paylaştık. İnanıyoruz ki, bugün olduğu gibi yarın da gönüllerde yeşeren tüm umutlar, AK Parti ile gerçekleşecek. Milletin partisinin yeni yaşı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

ULUSAL HEDEFLERİN VURGUSU

Emine Erdoğan, partinin hedeflerinin ve çalışmalarının ülke kalkınmasında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, AK Parti’nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı azimle ilerleyeceğini vurguladı. Bu paylaşım, partinin birlik ve beraberlik anlayışını pekiştirirken, aynı zamanda geleceğe dair umutların da tazelendiğini gösteriyor.