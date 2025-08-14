Emine Erdoğan, AK Parti’yi kutladı

EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoyla kutladı. Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Umudun, geleceğin ve icraatın adı olan AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünde, bugüne kadar elde edilen başarıların gururunu yaşarken, yarınlara umutla bakıyoruz. Her yeni yaş, daha güçlü bir Türkiye için attığımız adımların devamı olsun. AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice yıllar diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

VİDEODAKİ HATIRALARI

Emine Erdoğan’ın videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugüne kadar katıldıkları çeşitli programlarda çekilmiş pek çok fotoğrafın yer aldığı dikkat çekti. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye’yi hatırlatıyor” sözlerine de yer verildi.

KUTLAMA MESAJI

Bu paylaşım, partinin geçmişteki başarılarını hatırlatırken geleceğe yönelik umudu da pekiştiriyor. Emine Erdoğan’ın bu özel günde verdiği mesaj, birliğin ve beraberliğin önemini vurguluyor.