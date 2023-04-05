Emine Erdoğan: Alçak saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıyı kınadı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi. İşte o paylaşım:

“Kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa’ya yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum.

Ortak mirasımız #MescidiAksa’yı korumak için mücadele eden Filistinli kardeşlerimizin sesi olmak, yanlarında olmak vicdan borcumuzdur.

Kardeşliğin, merhametin ve dayanışmanın bilhassa önem kazandığı mübarek #Ramazan ayında gerçekleştirilen bu haksız saldırı, kalbimizi paramparça etti.

Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumlara yapılan zulmün bir an önce son bulmasını, zalimlerin hesap vermesini diliyorum.”