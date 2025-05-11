Emine Erdoğan, Anneler Günü mesajı yayımladı

EMİNE ERDOĞAN’DAN ANNE KUTLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun” şeklinde ifadeler kullandı.

ŞEHİT ANNELERİNE MİNNET

Erdoğan, mesajında ayrıca evladını vatan topraklarına emanet eden şehit annelerini minnetle andığını belirtti. “Onların sabrı ve duası, milletimizin en kıymetli hazinesidir” diyerek bu annelerin önemini vurguladı.

FİLİSTİNLİ ANNELERE DESTEK

Emine Erdoğan, “İnsanlığın onurunu ayakta tutan, gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her birine dayanma gücü diliyorum” diyerek Filistinli annelere de destek sundu.

DİYARBAKIR ANNELERİNE DUA

Diyarbakır anneleri için de umut dolu mesajlar veren Erdoğan, “Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır annelerinin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

KORUYUCU ANNELERE TEŞEKKÜR

Son olarak, koruyucu annelere minnettarlığını dile getiren Emine Erdoğan, “Zira kendi canından olmayanı canından aziz bilip sarıp sarmalayan bu yürekler, merhametin yaşayan halidir” diyerek tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.