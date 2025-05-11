Emine Erdoğan, Anneler Günü’nde Annelere Şükran Diledi

ANNE OLMAK VE ŞEHİT ANNELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şehit annelerini minnetle anarak, Filistinli annelerin acısını içtenlikle paylaştığını belirtmiş.

ŞEHİT ANNELERİNE VE DİYARBAKIR ANNELERİNE VURGU

Emine Erdoğan, paylaşımında “Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Başta evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle anıyorum. Onların sabrı ve duası, milletimizin en kıymetli hazinesidir.” ifadelerine yer vermiş. Ayrıca, “İnsanlığın onurunu ayakta tutan, gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her birine dayanma gücü diliyorum.” demiş.

DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK

Erdoğan, “Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır Anneleri’nin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni ediyorum.” açıklamasını yaparak, “Bilhassa koruyucu annelerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Zira kendi canından olmayanı canından aziz bilip sarıp sarmalayan bu yürekler, merhametin yaşayan halidir. Anneliği kalbinde taşıyan bütün kadınların Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.” diyerek bütün annelere sevgi ve saygılarını iletmiş.