Emine Erdoğan Barış Ve Anlayış Çağrısı Yaptı

EMİNE ERDOĞAN’DAN BARİŞ VE ANLAYIŞ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun sona ermesinin ardından sosyal medya üzerinden etkileyici bir paylaşımda bulundu. Barış ve anlayışa vurgu yapan Erdoğan, “Yalnızca sözde değil, özde bir birlikteliğin inşa edilmesinin ne denli hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir ses” ifadeleriyle çağrıda bulundu. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen forum, barış aleyhine gelişmelerin yaşandığı bir dünyada diplomasi ve anlayışın önemine dikkat çekti.

DIPLOMASİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Antalya’da gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanışında Emine Erdoğan, forumun önemini değerlendirirken ayrışan dünya için barış ve diplomasinin gerekliliğine dikkat çekti. “4. Antalya Diplomasi Forumu, ayrışan dünyamızda diplomasinin ve anlayışın önemini vurgulayan güçlü bir mesaj” diyen Erdoğan, forumda farklılıkların zenginliğe dönüştüğü ve diyalogların çözüme katkı sunduğu bir ortamın oluşturulduğunu belirtti. Barış, karşılıklı anlayış ve küresel iş birliğine kalıcı katkılar sağlanmasını umduğunu kaydetti.

EĞİTİMİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Forumun ikinci gününde düzenlenen “Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü” başlıklı oturumda Emine Erdoğan, önemli bir konuşma gerçekleştirdi. “Diplomasinin barışçıl gücüne bir çağrı yapıyoruz” sözleriyle dünya genelinde eğitim yoluyla barış, anlayış ve birlikte yaşama çağrısı yaptı. Eğitim, toplumlar arası diyaloğun ve barışın sağlanmasında kritik bir rol oynuyor.