Emine Erdoğan, Cemre Çarşısı Etkinliğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) düzenlediği Cemre Çarşısı etkinliğinde yer aldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik, “Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik” temasıyla yapılırken, birçok ünlü isim ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katılım gösterdi. Emine Erdoğan ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iş dünyası ve sanat dünyasından isimler etkinlikte bulunarak destek verdiler.

EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, etkinlik sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. “Cemre Çarşısı etkinliğinde bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikayesine tanıklık etmek olduğunu” belirten Erdoğan, “Bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, bir başka hayatın umudu olacak. Ne mutlu ki moda, sanat ve spor dünyasından pek çok kıymetli isim, bu dayanışma yolculuğuna katkı sunup gönüllerinden kopan eşyaları bağışladı” ifadelerini kullandı.

STAND ZİYARETİ VE ATÖLYE KATILIMI

Etkinlik sırasında stantları ziyaret eden Emine Erdoğan, gelirinin derneğin sosyal yardım projelerinde kullanılacakları ürünlerden alışveriş yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Erdoğan’a forma hediye etti. Ayrıca, Taş Tepeler bölgesindeki kazı çalışmaları sonucunda yapılan 12 bin yıllık ekmekler de Erdoğan’a ikram edildi. Etkinlikteki workshop atölyelerine katılan Erdoğan, derneğin dikiş dönüşüm atölyesinde eserleri inceledi.

TOGEM-DER BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

TOGEM-DER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, etkinliğin önemine dikkat çekerek, bu yıl üçüncüsü düzenledikleri Cemre Çarşısı’nın İstanbul’da yapıldığını belirtti. Sekmen, “Alışverişin iyilikle buluşacağı bu etkinlikte 70 standımız var. Tüm İstanbulluları ve İstanbul’a gelen misafirleri bekliyoruz” dedi.

KATILIMCILARDAN YORUMLAR

Etkinliğe katılan ünlüler, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptılar. Wilma Elles, “Evdeki değerli 5-6 parça kıyafetimi buraya bağışladım” derken, Acun Ilıcalı güzel bir organizasyon olduğunu belirtti. Ali Koç da iyiliğin çoğalması gerektiğini ifade etti. Hülya Koçyiğit, “Yapılan her alışverişin iyiliğe dönüştüğünü bilerek burada bulunmak çok güzel” dedi. Tülin Şahin ise sürdürülebilirlik konusunu vurgulayarak, iyilikle alışveriş yapmalarını önerdi.