Emine Erdoğan, Cemre Çarşısı’na katıldı

CUMHURBAŞKANI EŞİ CEMRE ÇARŞISI’NI AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl “Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik” temasıyla düzenlenen Cemre Çarşısı’nın açılışına katıldı. Beyoğlu’ndaki The Peninsula Oteli’nin fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Dernek Başkanı Belma Sekmen ile birlikte stantları gezerek ürünleri inceledi. Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet ederek, derneğin sosyal yardım faaliyetleri ve projeleri için kullanılacak ürünlerden satın aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Emine Erdoğan’a ziyaret sırasında bir Fenerbahçe forması hediye etti. Türk Hava Yolları standında Erdoğan’ı karşılayan uçak şefleri, Taş Tepeler bölgesindeki kazı çalışmaları ışığında ortaya çıkan “medeniyetin ilk buğday tanesi”nden yapılan 12 bin yıllık ekmekleri ikram etti. Tüm stantları ziyaret ettikten sonra çarşıda düzenlenen workshop atölyelerine katılan Erdoğan, derneğin dikiş dönüşüm atölyesinde, Dice Kayek markasının kurucuları Ayşe ve Ece Ege tarafından eski bir kot pantolondan tasarlanan etek ve kalan parçalarıyla üretilen çantayı inceledi.

Ege kardeşleri tebrik eden Erdoğan, derneğin ebru atölyesinde hat ve ebru sanatlarıyla yapılmış tablolar hediye aldı. Ayrıca, olimpiyatlarda başarılı olan milli sporcular, çarşıdaki atölyelerde kullanılmış kağıtlardan yaptıkları kitap ayraçlarını tanıttı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan paralimpik okçu, müsabakalarda kullandığı kırılan oklardan üretilen el yapımı kalemleri derneğe bağışladı. Mutfak atölyesinde Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç ile taze baharatlı peynirli kiş yapan Erdoğan, “Usta, beğenirse beni yanına alacak.” diyerek keyifli anlar yaşadı.

Emine Erdoğan, açılış programında ünlü isimlerle bir araya geldi. Etkinliğe katılanlar arasında, Bakan Göktaş, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Halkbank İcra Kurulu Başkanı Osman Arslan, iş kadını Feryal Gülman ve sanatçı Hülya Koçyiğit gibi pek çok tanınmış isim yer aldı. Çarşıda, 70’i aşkın markanın stant kurarak sürdürülebilir moda, sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetlerini tanıttığı gözlemlendi. Cemre Çarşısı, 20 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

ERDOĞAN’DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında etkinlik hakkında paylaşımda bulunarak, “Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasına hayat veren bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, bir başka hayatın umudu olacak.” ifadesini kullandı. Etkinlikte yolculuğa katkı sunan değerli isimlere teşekkür ederek, “Sıfır Atık bilinciyle sürdürülebilirliğin öneminin vurgulanması da memnuniyet verici.” sözleriyle paylaşımını tamamladı.

TOGEM-DER’İN FAALİYETLERİ

2005 yılında kurulan TOGEM-DER, kadın, çocuk, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik projeleriyle biliniyor. Dernek, afetzedelere ve ihtiyaç sahiplerine gıda, barınma ve psikolojik destek sağlarken, çocuk istismarını önlemeye yönelik eğitim programları gerçekleştiriyor. Gençlere yönelik girişimcilik ve yazılım alanında kariyer fırsatları sunan dernek, “Kadın Eliyle Ekoturizm” projesi ile kadınların bu sektörde aktif olmasına katkıda bulunuyor.