Emine Erdoğan, Çin’de Heyecan Verdi

EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çin’in Tiencin kentinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde katıldıkları etkinliklere dair bir video paylaştı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çin’de gerçekleşen tarihi buluşmanın, barışa, istikrara ve ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum. İnanıyorum ki zirvede alınan kararlar, uluslararası dayanışmayı güçlendirip dostlukları pekiştirecektir” dedi.

ZİRVEDEN GÖRÜNTÜLER

Paylaşımda yer alan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın Tiencin kentine ulaştıkları esnada yapılan karşılamalar, resmi akşam yemeği ve lider eşleri programından anlar yer aldı.