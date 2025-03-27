Emine Erdoğan’dan BM’de Sıfır Atık Ziyareti

EMİNE ERDOĞAN’DAN SIFIR ATIK SERGİSİ ZİYARETİ

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi”ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, “Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru” temasıyla düzenlenen “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği” için New York’ta bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bu ziyarete ait bir video paylaştı. Videoda, “Yeterince Var” sloganıyla hazırlanan sergiden kesitler bulunuyor. Erdoğan, paylaşımında “UluslararasıSıfırAtıkGünü” etiketini kullanarak, “Dünyanın dengesini yeniden kurmak, bizim elimizde. Dönüşümün gücünü, sorumluluğumuzu ve her birimizin katkısının ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlamayı ümit ediyor, geleceği sürdürülebilir seçimlerle dokumayı diliyorum” sözlerine yer verdi.

ANKARA’DAN NEW YORK’A

Emine Erdoğan, bu etkinlikte yapacağı konuşma ile sıfır atık farkındalığını artırmayı amaçlıyor ve sürdürülebilir bir gelecek için kolektif sorumluluğun altını çiziyor. Sıfır atık uygulamaları, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için kritik öneme sahip.