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Emine Erdoğan’dan Duygusal 6 Şubat Mesajı

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EMİNE ERDOĞAN’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depremleriyle ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi. Paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı: “6 Şubat, takvim yapraklarında sadece bir tarih değil, yüreğimizde açılan derin bir yara. Acısı dün gibi… Ancak enkazların arasından sadece hüzün değil, milletimizin sarsılmaz dayanışması da yükseldi.”

BİRİKİM VE DAYANIŞMA

Emine Erdoğan, Asrın birlikteliği ile yeniden umut dolduklarının altını çizdi. “O gün devletimizin şefkat eli uzandı, milletimizin vicdanı seferber oldu. Birbirimize kenetlenerek mücadeleden vazgeçmedik,” dedi. Yaşanan kayıplar karşısında bir yanlarının buruk kaldığını belirterek, tamamen yeniden inşa sürecine vurgu yaptı. “Gönüllerimizi ihya, şehirlerimizi de yeniden inşa ediyoruz.”

BARİŞ VE HUZUR TEMİZ YERLERDE YAŞAYACAK

Emine Erdoğan, “Yürekten inanıyorum ki, barış ve huzurun teminatı şehirlerimiz dünya durdukça medeniyetimizi yaşatmaya devam edecek” sözleriyle gelecekteki iyimserliğini vurguladı. Son olarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak, “Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve güç diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız.” şeklindeki ifadeleriyle düşüncelerini tamamladı.

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