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Emine Erdoğan’dan Gazze’ye destek mesajı

BABALAR GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Babalar Günü’ sebebiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, “Bu özel günde kalbimizin en hassas yanı Gazze’de. Çocukları için mücadele eden, bir umut büyütürken bir ülkeyi sırtlayan Filistinli kahraman babalara güç diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

BABALARIN DEĞERİ

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, babaların önemini vurguladı. “Baba, aydınlığın pusulasıdır. Sevgisi huzur, desteği güç, yokluğu dinmeyen bir sızıdır” dedi. Ayrıca, vatan uğruna evlatlarını kaybeden şehitlerin babalarını ve gazilerin babalarını hürmetle andığını belirtti.

KALP BAĞLARI VE TEŞEKKÜR

Erdoğan, “Kan bağından değil, yürek bağından baba olan; bir çocuğun kaderine ışık tutan koruyucu babalarımıza ise gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Mesajında, rahmetli babasını hasret ve dua ile andığını dile getirirken, değerli eşinin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutladığını da ekledi.

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