“Emine Erdoğan’dan İklim Zirvesi Paylaşımı”

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Emine Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj paylaştı. Paylaşımında, “Dost ve kardeş Azerbaycan’ın örnek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nin, ortak evimiz dünya adına hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ZİRVENİN ANLAM VE ÖNEMİ

Erdoğan, bu zirvenin anlamını vurgularken, “Bu zirve, sınırların ötesine uzanan bir dayanışmanın, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü bir ifadesidir.” şeklinde bir açıklamada bulundu.