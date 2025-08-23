Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Gazze Mektubu

Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Çağrı

Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze’deki insani kriz için de göstermesi amacıyla bir mektup gönderdi. Mektubuna “Sayın Melania Trump” diyerek başlayan Emine Erdoğan, geçmişte Washington’da Beyaz Saray’daki buluşmalarında Melania’nın içten sohbeti ve zarif ev sahipliğini hala taze bir şekilde hatırladığını belirtti. İki liderin birlikte yedikleri yemek ve bahçede yürüdükleri esnada Melania Trump’ın, güncel meselelere duyarlı bir vicdana sahip olduğunu hissettirdiğini ifade eden Emine Erdoğan, bu vicdani duyarlılığın daha önce Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta da ortaya çıktığına dikkat çekti.

Savaşın Yıkıcı Etkileri

Emine Erdoğan, Melania Trump’ın mektubunda yazdıklarının insanlığın ortak hissiyatına tercüman olduğunu düşündüğünü ve bu kıymetli duruşu takdir ettiğini dile getirdi. “Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır” diyen Emine Erdoğan, bu hakkın hiçbir coğrafyanın, ırkın veya ideolojinin imtiyazı olmadığını vurguladı. “Bu çerçevede, özellikle bir lider eşi olarak, Ukrayna’daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara duyarlılığınız, kalplere umut aşılayan bir girişimdir” şeklinde konuşarak, Ukraynalı çocukların savaşta kaybettikleri neşeye yeniden kavuşma talebinin anlamlı olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, benzer bir hassasiyetin, Gazze için de ortaya çıkmasını beklediğini ifade etti.

Gazze’deki Durumun Korkunçluğu

Emine Erdoğan, Gazze’nin tarihi bir zulme ve çağın en acı soykırımına tanıklık ettiğini vurguladı. Mektubunda, BM Çocuk Fonu’nun Gazze’de her 45 dakikada bir çocuğun öldüğünü belirttiğini aktardı. Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan “meçhul asker” kavramının bir gün çocuklar için de geçerli olabileceğine dikkat çeken Emine Erdoğan, “Kimsesi kalmamış, adı dahi bilinmeyen binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine yazılan ‘meçhul bebek’ ibaresi vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor” dedi. Gazze’deki çocukların ruh hallerine göz atarak, derin bir psikolojik yıkıma sürüklendiklerinin altını çizdi.

İnsani Krizin Durdurulması İçin Çağrı

Emine Erdoğan, Filistin’in çocuklarının da Ukrayna’nın çocukları kadar neşeyi, özgürlüğü ve onurlu bir geleceği hak ettiğini belirterek Melania Trump’a, “Gazze’deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır” dedi. Filistin’in tanınma sürecinin küresel bir iradeye dönüşme zamanının geldiğinin altını çizen Emine Erdoğan, “Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun ifası olacağı kanaatindeyim” ifadesini kullandı.

Birlikte Güçlenme Vurgusu

Emine Erdoğan, Filistin’de yaşananların bir soykırımdan öte olduğunu ve insanların çıkarları için masumların değersizleştirildiğini belirtti. Bu çarpık düzene karşı seslerin ve güçlerin birleştirilmesi çağrısında bulundu. İtibarsızlaştırılan uluslararası hukuk kurallarını savunmanın gerekliliğini vurgulayan Emine Erdoğan, ancak bu şekilde umutsuzluğa sürüklenen nesillerin umutlarının beslenebileceğini ifade etti. “Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın ve bir insan olarak derinden paylaşıyorum” diyerek, Gazze’nin barışa ve huzura susamış çocukları için aynı umudu yeşertmesini diledi.