Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Gazze Mektubu

EMİNE ERDOĞAN’DAN MEKTUP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a, Ukrayna’da süregelen savaşla ilgili gösterdiği duyarlılığı, Gazze’deki insani kriz için de sergileme çağrısında bulundu. Mektubuna, Melania Trump’ı içten sevgi ve saygıyla selamlayarak başlayan Emine Erdoğan, Washington’daki Beyaz Saray buluşmalarındaki hoş sohbetinin ve zarif ev sahipliğinin, üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aklında hala canlı olduğunu belirtti. Yedikleri akşam yemeği ve bahçede yaptıkları yürüyüşte Trump’ın paylaşımının, güncel meselelere dair hassas bir vicdan barındırdığını hissettirdiğini ifade eden Emine Erdoğan, bu vicdani hassasiyetin yansımasını, Melania Trump’ın yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektubunda da gördüğünü aktardı.

DUYARLILIK VE KİME HİTAP EDİYOR?

Trump’ın mektubunda yazdığı ifadelerin, insanlığın ortak hissiyatına tercüman olduğunu düşündüğünü ve bu değerli duruşu takdir ettiğini dile getiren Emine Erdoğan, “Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Ve bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Dolayısıyla, bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında yer almak, en başta insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir. Bu çerçevede, bilhassa bir lider eşi olarak, Ukrayna’daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara, dağılan ailelere ve kimsesiz kalan çocuklara gösterdiğiniz duyarlılık, kalplere umut aşılayan bir girişimdir. ‘Sessiz bir kahkahaya mecbur bırakılan’ Ukraynalı çocukların neşeli gülüşlerinin geri getirilmesi talebiniz çok anlamlıdır. Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum.” dedi.

GAZZE’DEKİ MOLAYI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Gazze’nin tarihte eşine az rastlanan bir zulme, çağın en acı soykırımına tanıklık ettiğine dikkat çeken Emine Erdoğan, mektubunda, “BM Çocuk Fonu, 45 dakikada 1 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze’de, yerin üstünü çocuklar için bir ‘cehenneme’ yerin altınıysa bir ‘çocuk mezarlığına’ benzetiyor. Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan ‘meçhul asker’ kavramını, bir gün çocuklar için de kullanacağımız aklınıza gelir miydi? Bugün ardında kimsesi kalmamış, adı dahi tespit edilemeyen binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine yazılan ‘meçhul bebek’ ibaresi vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor. Derin bir psikolojik yıkıma sürüklenen, gülmeyi tamamen unutan bu çocuklar, uzatılan mikrofonlara ölmek istediklerini haykırıyor ve masum kalplerinde baş edemeyecekleri bir savaşın yorgunluğunu taşıyor. Gazze’de tarih, öksüz ve yetim kalmış küçücük çocukların yaşadıkları tarifsiz acı ve korkularla saçlarına aklar düştüğünü yazıyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.

NE YAPILMALI?

Emine Erdoğan, susturulan kahkahaların yalnızca Ukrayna’nın çocuklarıyla sınırlı olmadığını, Filistin’in çocuklarının da aynı sevinci, özgürlüğü ve onurlu bir geleceği hak ettiğini belirterek, “Gazze’deki insani krizin durdurulmasına yönelik güçlü çağrınızı içeren bir mektubu da, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya göndermeniz son derece anlamlı olacaktır. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği, Filistin’in tanınmasının küresel bir iradeye dönüştüğü bu günlerde, Gazze adına sizden gelecek bir çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun da ifası olacağı kanaatindeyim.” ifadelerini kullandı.

SESİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ

Filistin’deki olan biteni, bir soykırımın da ötesinde, bir grup insanın çıkarı ve rahatı için kalan herkesin ve her şeyin yok sayılabildiği keyfi bir uluslararası sistemin dayatılması olarak değerlendiren Emine Erdoğan, dünyanın bazı bölgelerindeki çocukların yaşamlarını, diğerlerinden daha değersiz gören bu çarpık düzene karşı seslerini ve güçlerini birleştirmeleri gerektiğini vurguladı. Emine Erdoğan, itibarsızlaştırılan uluslararası hukuk kurallarını ve ortak insani değerleri savunmak, ortak ilkeler etrafında birleşmek zorunluluğunda olduklarını belirterek, “Ancak o zaman bu vahşet karşısında günbegün umutsuzluğa sürüklenen sonraki nesillerin umutlarını besleyebiliriz. Ancak o zaman kahkahaları susturulan çocuklara yeniden neşe kazandırabilmenin, tüm dünyada sürdürülebilir ve kalıcı bir barışın ihtimalinden söz edebiliriz. Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze’nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum.” dedi.