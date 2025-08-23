Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a mektup

MEKTUPLA YAZILAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a gönderdiği mektupta, Ukrayna’daki savaş için gösterdiği duyarlılığı Gazze’deki insani kriz ortamında da göstermesi gerektiğini dile getirdi. Mektubunda Melania Trump’a içten sevgi ve saygılarını sunarak başladığını ifade eden Emine Erdoğan, Beyaz Saray’daki buluşmalarında Melania Trump’ın sıcak sohbetinin ve nazik ev sahipliğinin, üzerinden altı yıl geçmesine rağmen hala aklında tazelendiğini belirtti. Yedikleri yemek ve bahçedeki yürüyüş esnasında Trump’ın paylaştığı düşüncelerin, güncel meselelerde hassas bir vicdana sahip olduğunu düşündürdüğünü ifade etti. Bu vicdani hassasiyetin, Melania Trump’ın son zamanlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta da görüldüğünü gündeme getirdi.

UMUT AŞILAYAN BİR GİRİŞİM

Emine Erdoğan, Melania Trump’ın göndermiş olduğu mektupta yazdıklarının insanlığın ortak hissiyatını yansıttığını düşündüğünü ve bu önemli duruşu takdir ettiğini belirtti. “Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Dolayısıyla, bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında yer almak, en başta insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir.” dedi. Özellikle bir lider eşinin, Ukrayna’daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara gösterdiği duyarlılığın, kalplere umut aşılayan bir girişim olduğuna dikkat çekti.

GAZZE’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Emine Erdoğan, Gazze’nin tarihte benzeri görülmemiş bir zalimliğe ve çağın en acı soykırımına sahne olduğunu belirtti. Mektubunda, “BM Çocuk Fonu, 45 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğü Gazze’de, yerin üstünü çocuklar için bir cehenneme, yerin altınıysa bir çocuk mezarlığına benzetiyor. Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan ‘meçhul asker’ kavramını, bir gün çocuklar için de kullanacağımız aklınıza gelir miydi? Bugün ardında kimsesi kalmamış, adı dahi tespit edilemeyen binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine yazılan ‘meçhul bebek’ ibaresi vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor.” ifadelerine yer verdi. Dolayısıyla, bu derin bir psikolojik yıkım ortaya çıkardığını ifade etti.

GÜÇLÜ BİR ÇAĞRI YAPILMALI

Gazze’deki insani kriz için güçlü bir çağrıda bulunulması gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, “Kahkahaları susturulanların yalnızca Ukrayna’nın çocukları olmadığını, Filistin’in çocuklarının da aynı neşeyi, aynı özgürlüğü, aynı onurlu geleceği hak ettiğini” söyledi. Ayrıca, Gazze’deki insani kriz karşısında bir mektubun İsrail Başbakanı Netanyahu’ya iletilmesinin son derece anlamlı olacağını belirtti. Melania Trump’ın bu anlamda yapacağı her çağrının, Filistin halkına tarihi bir sorumluluğu da yerine getirmesi açısından önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

SESİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ

Dünyanın bazı bölgelerindeki çocukların yaşamlarının, diğerlerine göre daha değersiz görüldüğü bir düzene karşı seslerini ve güçlerini birleştirmek gerektiğini belirten Emine Erdoğan, “Ancak o zaman bu vahşet karşısında günbegün umutsuzluğa sürüklenen sonraki nesillerin umutlarını besleyebiliriz. Ancak o zaman kahkahaları susturulan çocuklara yeniden neşe kazandırabilmenin, tüm dünyada sürdürülebilir ve kalıcı bir barışın ihtimalinden söz edebiliriz.” dedi. Mektubundaki duyguları, bir anne, bir kadın ve bir insan olarak derinden paylaştığını ifade eden Emine Erdoğan, Gazze’nin barışa ve huzura susamış çocukları için umudu yeşertmesini diledi.