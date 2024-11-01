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“Emine Erdoğan’dan Senegal Ziyareti Paylaşımı”

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EMİNE ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin Türkiye’ye resmi ziyareti sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Videoda, Emine Erdoğan’ın Senegal Cumhurbaşkanının eşi Marie Khone Fay ile birlikte Afrika Kültür Evi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etmesi ve Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi’nde atölye çalışması yapan çocuklarla sohbet etmesi yer alıyor.

RESMİ ZİYARETİN ÖNEMİ

Paylaşımına ek olarak, Emine Erdoğan, “Senegal Cumhurbaşkanı ve değerli eşinin resmi ziyaretinin, iki ülkenin bağlarını güçlendirerek ortak bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde bir ifade kullandı. Bu yönlendirme, ziyareti önemli bir adım olarak değerlendiriyor ve iki ülkenin ilişkilerinin ilerlemesi için umut veriyor.

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