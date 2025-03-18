Emine Erdoğan’dan Yaşlılara “Vefa İftarı” Programı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı iftar programına sürpriz ziyarette bulundu. Devlet Konukevi’nde düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri ve ülke genelinden gelen yaşlılar bir araya geldi. Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen “Vefa İftarı” programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar yaptıktan sonra Devlet Konukevi’ne gelerek yaşlılarla bir araya geldi.

SAMİMİ SOHBETLER OLDU

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından yaşlılarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleşen programda, 75 yaşındaki hafız Abdülkadir Sağlam Kur’an-ı Kerim okudu. Yaşlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürprizi ve Emine Erdoğan’ın nazik ilgisi üzerine memnuniyetlerini dile getirdi. Bu esnada, dedesi Çanakkale şehidi olan ve eşi ile damadı 15 Temmuz şehidi Vefa Sayın, hikayesini paylaştı.

EMİNE ERDOĞAN’DAN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, programa dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla değerli büyükleri, Milletin Evi’nde ağırlamanın mutluluğunu ifade etti. Emine Erdoğan, “Asırlık çınarlarımızla, rahmet dolu Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Emine Erdoğan, yaşlıların öğütlerinin hayat yolunda önemli bir rehber olduğunu belirterek, “Unutmamalıyız ki yaşlılarımıza yardımcı olmak, bakımlarını üstlenmek ve onlara karşı hürmeti elden bırakmamak kulluk vazifemizdir” dedi. Ayrıca, tüm kıymetli büyüklerinin Ramazan-ı Şerifi’ni kutladı.