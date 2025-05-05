Emine Erdoğan Ebeler Günü’nü Kutladı

DÜNYA EBELER GÜNÜ’NDE ANNEYE GÜÇ VEREN EBELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, her anneye güç veren ebeleri kutlamak amacıyla Dünya Ebeler Günü’nü anımsadı. Emine Erdoğan, sosyal medya platformunda bu özel günle ilgili yaptığı paylaşıma, “Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Mucizeyi, sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar. Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü Kutlu olsun.” ifadelerini ekledi.

EBELERİN ÖNEMİ VE ROLÜ

Emine Erdoğan, bu anlamlı günde ebelerin önemine vurgu yaparak, onların annelerin hayatındaki kritik rollerini belirtti. Ebelerin mesleki mirasının tarihçesi derin olduğu kadar, insan hayatının başlangıcında verdikleri destekle de büyük bir yer tutuyor. Annelik, ebeveynlik ve aile yaşamı üzerine olan bu katkılar, toplumsal yaşam için oldukça değerli.

SEVGİ DOLU ELLERLE ÇIĞIR AÇAN EBELER

Bu özel mesleğin temsilcileri olan ebeler, her doğumda hayata dair bir sevgi dolu an yaratıyor. Emine Erdoğan, bu kahramanların sağladığı destek için özel bir teşekkür sundu. Ebe olmak, sadece bir meslek değil, aynı zamanda hayata açılan kapının ilk anahtarını sunmak anlamına geliyor. Ebelerin gösterdiği özveri, annelerin yaşadığı bu duygusal ve fiziksel yolculukta çok büyük bir destek sunuyor.