Emine Erdoğan, Endonezya’da Enstitüyü Ziyaret Etti

EMİNE ERDOĞAN’IN ENSTİTÜ ZİYARETİ

Emine Erdoğan, enstitüye geldiğinde, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve YEE Endonezya Müdürü Cemal Şahin ile birlikte, ellerinde Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan birçok öğrenci tarafından karşılandı. Öğrencilerle birebir ilgilenen Erdoğan, enstitüyü dolaşarak, Aliy ve Şahin’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

OSMANLI-ENDONEZYA İLİŞKİLERİNİ GÖSTEREN SERGİ

Emine Erdoğan, 1567-1920 yıllarına ait Osmanlı-Endonezya ilişkilerini gözler önüne seren Arşiv Belgeleri Sergisi’ni gezerek, tarihle ilgili önemli verilere erişme fırsatı buldu.