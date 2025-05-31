Emine Erdoğan, Gastronomi Liseleri Projesi’ni tanıttı

EMİNE ERDOĞAN’DAN GASTRONOMİ LİSELERİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

PROJENİN HEDEFLERİ

Emine Erdoğan, paylaşımında “Anadolu’nun kadim sofrası, şimdi gençlerin ellerinde dünyaya açılıyor. Gastronomi Liseleri ile dilerim mutfağımız, sadece damakta değil, kültürde, sanatta ve dünyada hak ettiği yeri bulur. Bu güzel başlangıç, ülkemizin sesi, sofraların ortak dili olsun.” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, paylaşımında tanıtım programına dair görüntüler de yayınlandı.