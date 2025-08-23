Emine Erdoğan’ın Çağrısı Önemli

ÖMER ÇELİK’İN PAYLAŞIMI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump’a yazdığı mektubu sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, yaptığı paylaşımda, mektubun yeryüzündeki insanların ortak vicdan çağrısına hitap ettiğini ifade etti.

MÜCADELE VE İNSANLIK DEĞERLERİ

Çelik, “Hanımefendi’nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin ‘insanlık’ değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır” sözlerini kullandı. Ayrıca, Netanyahu’nun uyguladığı soykırım politikalarının sadece ulusları değil, tüm insanlığı hedef aldığına dikkat çekti.

GAZZELİ ÇOCUKLARIN ÖNEMİ

Gazzeli çocukların, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklar ile beraber insan onuru adına sembol olduğunu vurgulayan Çelik, “Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar, insanlık adına var olan her şeye düşman olduklarını ilan ediyorlar” şeklinde konuştu. Çelik ayrıca, Emine Erdoğan’ın çağrısının, annelerin ve kadınların dirayetini gösteren bir uyanış için önemli olduğunu belirtti.